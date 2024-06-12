Франція: G7 погодила кредит Україні в $50 млрд за рахунок росактивів

Лідери країн "Групи семи" досягли домовленості про виділення 50 мільярдів доларів для України шляхом використання заморожених російських активів.

Про це повідомив Єлисейський палац увечері 12 червня, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство AFP.

Згідно з повідомленням канцелярії французького президента, Україна отримає кредит до кінця 2024 року.

"Існує домовленість. Як завжди в G7, лідери ухвалюють рішення, а технічні фахівці потім виконують свою роботу, щоб надати йому форму", – сказав представник Єлисейського палацу.

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Рішення, як очікується, буде офіційно схвалене на саміті "Групи семи" 13-14 червня, після чого країни повинні будуть визначити технічні аспекти його реалізації.

Нагадаємо, йдеться про пропозицію США, яка передбачає, що G7 нададуть Україні кредит у 50 мільярдів доларів, який виплачуватимуть за рахунок прибутків, отриманих від заморожених активів Росії.

Раніше Євросоюз висунув альтернативну пропозицію, згідно з якою він сам надасть кредит для України, використавши як заставу свій семирічний бюджет у розмірі 1,2 трильйона євро.

Минулого тижня країни ЄС не вирішили, яку з цих пропозицій підтримати.

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