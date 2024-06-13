Зеленський: Угода зі США містить положення щодо поставок Patriot та F-16

Двостороння безпекова угода зі Сполученими Штатами містить положення про постачання Україні військової допомоги, зокрема систем протиповітряної оборони та винищувачів.

Про це на пресконференції після підписання з лідером США Джо Байденом угоди 13 червня заявив президент Володимир Зеленський, пише "Європейська правда".

За словами Зеленського, безпекова угода містить "юридично зобов’язувальну частину", що означає надійність американської підтримки, але він не уточнив, про що йдеться.

Також, додав президент України, документ передбачає підтримку Сполученими Штатами України "для перемоги у війні", причому вона продовжуватиметься і в мирний час.

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"Угода містить гарні положення щодо зброї для нашої оборони, дуже конкретно – щодо систем Patriot, дуже конкретно – щодо постачання ескадронів винищувачів Україні, зокрема F-16. Ми довго для цього працювали", – підкреслив він.

Серед інших положень безпекової угоди Зеленський виокремив співпрацю оборонної промисловості України та США, кроки для притягнення Росії до відповідальності, зокрема санкції та експортний контроль, а також підтримку майбутнього членства України в НАТО.

Як повідомлялось, лідери США та України 13 червня підписали 10-річну двосторонню угоду про безпеку, спрямовану на посилення оборонних спроможностей Києва.

Після Японії Сполучені Штати стали 17-ою країною, з якою Україна підписала двосторонню безпекову угоду, та останньою країною "Групи семи", з якою вона була укладена.

Втім, у США визнають, що потенційно будь-який наступний президент Сполучених Штатів може вийти з безпекової угоди з Україною, оскільки вона не передбачає ратифікації Конгресом.