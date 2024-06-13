Зеленский: Соглашение с США содержит положения о поставках Patriot и F-16

Двустороннее соглашение по безопасности с Соединенными Штатами содержит положения о поставках Украине военной помощи, в частности систем противовоздушной обороны и истребителей.

Об этом на пресс-конференции после подписания с лидером США Джо Байденом соглашения 13 июня заявил президент Владимир Зеленский, пишет "Европейская правда".

По словам Зеленского, соглашение по безопасности содержит "юридически обязывающую часть", что означает надежность американской поддержки, но он не уточнил, о чем идет речь.

Также, добавил президент Украины, документ предусматривает поддержку Соединенными Штатами Украины "для победы в войне", причем она будет продолжаться и в мирное время.

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"Соглашение содержит хорошие положения относительно оружия для нашей обороны, очень конкретно – по системам Patriot, очень конкретно – по поставкам эскадронов истребителей Украине, в частности F-16. Мы долго для этого работали", – подчеркнул он.

Среди других положений соглашения по безопасности Зеленский выделил сотрудничество оборонной промышленности Украины и США, шаги для привлечения России к ответственности, в частности санкции и экспортный контроль, а также поддержку будущего членства Украины в НАТО.

Как сообщалось, лидеры США и Украины 13 июня подписали 10-летнее двустороннее соглашение о безопасности, направленное на усиление оборонных возможностей Киева.

После Японии Соединенные Штаты стали 17-й страной, с которой Украина подписала двустороннее соглашение по безопасности, и последней страной "Группы семи", с которой оно было заключено.

Впрочем, в США признают, что потенциально любой следующий президент Соединенных Штатов может выйти из соглашения по безопасности с Украиной, поскольку оно не предусматривает ратификации Конгрессом.