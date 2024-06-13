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Байден: США обговорюють із Києвом "план перемоги" України, який вимагає Конгрес

Новини — Четвер, 13 червня 2024, 22:38 — Олег Павлюк

Президент США Джо Байден заявив, що американська сторона веде з українськими колегами обговорення стосовно "плану перемоги", який Білий дім має представити Конгресу відповідно до закону, де була передбачена додаткова військова допомога Києву.

Про це він сказав на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським після підписання безпекової угоди, пише "Європейська правда".

За словами Байдена, "план перемоги" України наразі розробляється.

"Ми ведемо обговорення з українськими друзями про те, яким саме він має бути. Ми багато зробили в цьому напрямку. Маємо обриси цього плану, не розробили деталі", – додав він, не уточнивши подробиць.

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Американський лідер зазначив, що підписана безпекова угода США та України, а також санкції та кроки стосовно використання російських активів – це все складові зусиль Вашингтона, які мають призвести до перемоги Києва.

"Ми знаємо, на що здатна Україна, коли їй дати зброю для захисту, і саме це вони й роблять зараз", – сказав Байден.

Нагадаємо, затверджений у квітні в Конгресі США законопроєкт про іноземне фінансування, окрім коштів на зброю для України, вимагає від Білого дому представити законодавцям "план перемоги" Києва у війні.

У Держдепі раніше пояснювали, що такий план повинен містити кроки з посилення обороноздатності України, підтримки її економіки, а також перспектив членства в ЄС і НАТО.

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