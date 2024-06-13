Байден: США обсуждают с Киевом "план победы" Украины, который требует Конгресс

Президент США Джо Байден заявил, что американская сторона ведет с украинскими коллегами обсуждение относительно "плана победы", который Белый дом должен представить Конгрессу в соответствии с законом, где была предусмотрена дополнительная военная помощь Киеву.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским после подписания соглашения по безопасности, пишет "Европейская правда".

По словам Байдена, "план победы" Украины сейчас разрабатывается.

"Мы ведем обсуждение с украинскими друзьями о том, каким именно он должен быть. Мы много сделали в этом направлении. Есть очертания этого плана, не разработали детали", – добавил он, не уточнив подробностей.

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Американский лидер отметил, что подписанное соглашение по безопасности США и Украины, а также санкции и шаги по использованию российских активов – это все составляющие усилий Вашингтона, которые должны привести к победе Киева.

"Мы знаем, на что способна Украина, когда ей дать оружие для защиты, и именно это они и делают сейчас", – сказал Байден.

Напомним, утвержденный в апреле в Конгрессе США законопроект об иностранном финансировании, кроме средств на оружие для Украины, требует от Белого дома представить законодателям "план победы" Киева в войне.

В Госдепе ранее поясняли, что такой план должен содержать шаги по усилению обороноспособности Украины, поддержке ее экономики, а также перспектив членства в ЕС и НАТО.