Зеленський про зустріч G7: Головний результат для нас – буде більше ППО 

Президент України Володимир Зеленський розповів, що задоволений результатами для України саміту Групи семи в Італії, окремо відзначивши, що домовленості забезпечують "більше ППО".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у його заяві, опублікованій Офісом президента.

"Головний результат для нас – буде більше ППО для наших міст. "Петріоти" – це вже фактично українське слово. Буде й більше техніки та інших необхідних речей для фронту", – заявив президент.

Він зазначив, що на саміті і на полях саміту майже всі зустрічі були "саме про те, про що кажуть наші військові, про наші потреби й про наші можливості зараз, якщо постачання буде достатнім і вчасним", та що з усіма лідерами говорили про прискорення відправки в Україну допомоги, яку вони планують надати.

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Також Зеленський відзначив підписання безпекових угод із США та Японією і політичну домовленість "Сімки" стосовно про надання Україні близько 50 мільярдів доларів фінансової підтримки за рахунок заморожених російських активів.

Нагадаємо, також протягом дня Канада та Британія оголосили нові санкції проти Росії, а Сполучені Штати зробили цей крок ще напередодні зустрічі в Італії.