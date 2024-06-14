Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что доволен результатами для Украины саммита Группы семи в Италии, отдельно отметив, что договоренности обеспечивают "больше ПВО".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в его заявлении, опубликованном Офисом президента.

"Главный результат для нас – будет больше ПВО для наших городов. "Петриоты" – это уже фактически украинское слово. Будет и больше техники и других необходимых вещей для фронта", – заявил президент.

Он отметил, что на саммите и на полях саммита почти все встречи были "именно о том, о чем говорят наши военные, о наших потребностях и о наших возможностях сейчас, если поставки будут достаточными и своевременными", и что со всеми лидерами говорили об ускорении отправки в Украину помощи, которую они планируют предоставить.

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Также Зеленский отметил подписание соглашений по безопасности с США и Японией и политическую договоренность "Семерки" о предоставлении Украине около 50 миллиардов долларов финансовой поддержки за счет замороженных российских активов.

Напомним, также в течение дня Канада и Великобритания объявили новые санкции против России, а Соединенные Штаты сделали этот шаг еще накануне встречи в Италии.