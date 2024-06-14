Балтійські лідери вшанували жертв радянської депортації, згадавши війну РФ проти України

Лідери держав Балтії у день пам’яті жертв радянської депортації у 1940-х роках у своїх заявах про ці події згадали про російську агресію проти України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Прем’єрка Естонії Кая Каллас нагадала, що 14 червня 1941 року за рішенням радянського режиму у заслання повезли 10205 естонців – родин з дітьми, більшість з яких не вижили.

On 14 June 1941, 10 205 Estonians, including infants and elders, were deported to Siberia by the Soviet regime.



Most of them died, only a few managed to return. But we remember them all.



Today, Russia uses deportations as a weapon against Ukraine.https://t.co/MShqKztnjF pic.twitter.com/gnVcLwkOvP Реклама: June 14, 2024

"Ми пам’ятаємо усіх їх. А тепер Росія використовує депортації як зброю проти України", – написала Каллас.

Родина самої Каї Каллас також опинилася у депортації – її матір шестимісячним немовлям повезли до Сибіру разом із мамою та бабусею у вагоні для худоби, там вона прожила до 10-річного віку.

"Сьогодні держави Балтії згадують жертв червневих депортацій. Тисячі невинних чоловіків, жінок і дітей були депортовані і вбиті у 1941 році Сталіним і його поплічниками. Ми ніколи не забудемо злочини комуністичного режиму", – написав президент Латвії Едгарс Рінкевичс.

Президент Литви Гітанас Науседа нагадав, що з Литви радянський режим депортував до Сибіру понад 130 тисяч людей.

#OTD we commemorate the victims of communist terror.



On June 14th, 1941, the Soviets began mass deportations in Lithuania. Over 130k people were forced out of their homes & taken to Siberia.



Today Russia continues the legacy of Soviet terror in Ukraine. It must be stopped. pic.twitter.com/RBvJVDkLH8 – Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) June 14, 2024

"Сучасна Росія продовжує традиції радянського терору в Україні. Це потрібно зупинити", – наголосив він.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Каллас є дуже ймовірною кандидаткою на головного дипломата Євросоюзу у новому складі Єврокомісії – посаду, яку зараз обіймає Жозеп Боррель.

У публічних коментарях вона казала, що розгляне таку пропозицію, якщо вона буде.