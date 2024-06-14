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Балтійські лідери вшанували жертв радянської депортації, згадавши війну РФ проти України

Новини — П'ятниця, 14 червня 2024, 11:38 — Марія Ємець

Лідери держав Балтії у день пам’яті жертв радянської депортації у 1940-х роках у своїх заявах про ці події згадали про російську агресію проти України.

Про це повідомляє "Європейська правда". 

Прем’єрка Естонії Кая Каллас нагадала, що 14 червня 1941 року за рішенням радянського режиму у заслання повезли 10205 естонців – родин з дітьми, більшість з яких не вижили. 

"Ми пам’ятаємо усіх їх. А тепер Росія використовує депортації як зброю проти України", – написала Каллас. 

Родина самої Каї Каллас також опинилася у депортації  – її матір шестимісячним немовлям повезли до Сибіру разом із мамою та бабусею у вагоні для худоби, там вона прожила до 10-річного віку. 

"Сьогодні держави Балтії згадують жертв червневих депортацій. Тисячі невинних чоловіків, жінок і дітей були депортовані і вбиті у 1941 році Сталіним і його поплічниками. Ми ніколи не забудемо злочини комуністичного режиму", – написав президент Латвії Едгарс Рінкевичс. 

Президент Литви Гітанас Науседа нагадав, що з Литви радянський режим депортував до Сибіру понад 130 тисяч людей. 

"Сучасна Росія продовжує традиції радянського терору в Україні. Це потрібно зупинити", – наголосив він. 

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Каллас є дуже ймовірною кандидаткою на головного дипломата Євросоюзу у новому складі Єврокомісії – посаду, яку зараз обіймає Жозеп Боррель. 

У публічних коментарях вона казала, що розгляне таку пропозицію, якщо вона буде. 

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Естонія Литва Латвія
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