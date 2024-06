Балтійські лідери вшанували жертв радянської депортації, згадавши війну РФ проти України

Лідери держав Балтії у день пам’яті жертв радянської депортації у 1940-х роках у своїх заявах про ці події згадали про російську агресію проти України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Прем’єрка Естонії Кая Каллас нагадала, що 14 червня 1941 року за рішенням радянського режиму у заслання повезли 10205 естонців – родин з дітьми, більшість з яких не вижили.

On 14 June 1941, 10 205 Estonians, including infants and elders, were deported to Siberia by the Soviet regime.



Most of them died, only a few managed to return. But we remember them all.



Today, Russia uses deportations as a weapon against Ukraine.https://t.co/MShqKztnjF pic.twitter.com/gnVcLwkOvP

