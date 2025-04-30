У Брюсселі сталася стрілянина, є поранений

У Брюсселі внаслідок стрілянини зазнав поранень юнак, його госпіталізували.

Про це повідомило Politico із посиланням на прокуратуру Брюсселя, передає "Європейська правда".

Як зазначається, 19-річний юнак зазнав поранень внаслідок стрілянини, що сталася вночі з вівторка на середу, 30 квітня, в районі Андерлехт у Брюсселі.

Він отримав вогнепальне поранення лівого стегна і був госпіталізований. За словами прокуратури, його життю нічого не загрожує.

"Розслідування триває з метою встановлення обставин події, контексту, в якому вона сталася, а також для ідентифікації зловмисника (або зловмисників)", – додали в прокуратурі.

Останніми роками Брюссель потерпає від перестрілок, пов'язаних з діяльністю наркобанд. Офіційні особи заявляють, що в Бельгії діють понад 100 найнебезпечніших злочинних угруповань Європи.

Зокрема 15 лютого у Брюсселі застрелили 19-річного юнака на тлі загострення насильства з боку наркоугруповань. Це вбивство послідувало за іншою смертельною стріляниною, що сталася в Андерлехті того ж місяця.

А окремий інцидент зі стріляниною в Брюсселі в лютому призвів до тимчасового закриття багатьох станцій столичного метрополітену.