У Нідерландах оголосили заходи безпеки на час саміту НАТО в Гаазі

Для забезпечення безпеки саміту НАТО, який відбудеться в Гаазі з 23 по 25 червня, нідерландська влада запровадить обмеження в повітряному просторі та на морі.

Про це оголосили в уряді Нідерландів, повідомляє "Європейська правда".

Серед іншого, на час саміту Альянсу в радіусі 93 кілометрів навколо Гааги будуть запроваджені обмеження для повітряного руху. Вони зокрема зачеплять аеропорт Схіпхол: для прольоту комерційних літаків потрібен буде спеціальний дозвіл уряду.

У радіусі 16 кілометрів довкола Гааги узагалі заборонять повітряний рух за винятком екстрених ситуацій. Крім того, з 18 червня запровадять додаткові обмеження на польоти дронів, за дотриманням яких стежитиме поліція.

Додатково влада Нідерландів запровадить обмеження на судноплавство у районі проведення саміту: з кінця 19 червня по обід 23 червня воно буде часткове, а потім і до кінця 25 червня – повністю заборонене.

"Ці заходи не перешкоджатимуть міжнародним судноплавним маршрутам у районі підходу до порту Роттердама", – уточнюється в повідомленні.

Наступний саміт НАТО, як повідомлялось, відбудеться у конференц-центрі "Всесвітній форум" у Гаазі. ЗМІ минулого року повідомляли, що уряд Нідерландів виділив 75 мільйонів євро на організацію саміту.