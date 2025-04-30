Уряд Швейцарії спитає в громадян думки про поглиблення відносин з ЄС

Федеральна рада Швейцарії запропонувала провести консультативний референдум щодо нової угоди про поглиблення відносин із Європейським Союзом.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив швейцарський уряд 30 квітня.

Уряд Швейцарії вирішив винести на громадське голосування заходи щодо двосторонніх відносин, безпеки харчових продуктів, електроенергії та охорони здоров'я в угоді з ЄС.

Остаточне рішення про характер референдуму та хід обговорень ухвалить парламент Швейцарії.

"З огляду на напружену геополітичну ситуацію, Федеральна рада вважає, що для забезпечення стабільності, незалежності та процвітання Швейцарії стратегічно необхідно підтримувати стабільні, надійні відносини з ЄС та сусідніми країнами", – ідеться в заяві уряду.

Там додали, що угода між Швейцарією та ЄС не є суттєвою зміною зовнішньополітичного курсу, а "цілеспрямованим кроком до зміцнення та подальшого розвитку перевіреного двостороннього підходу".

Згідно зі швейцарським законодавством, голосування щодо нового міжнародного договору може відбутись, якщо протягом 100 днів буде зібрано 50 тисяч підписів.

Для прийняття консультативного референдуму необхідна проста більшість голосів виборців.

Нагадаємо, Швейцарія та Європейський Союз у грудні 2024 року оприлюднили нову угоду про оновлення двосторонніх відносин.

Угода охоплює всі сфери – від електроенергії до державної допомоги, транспорту та свободи пересування, а також фінансовий внесок Швейцарії в ЄС.

Переговори сторін про оновлення двосторонніх відносин почались у березні 2024 року та включали понад 200 переговорних зустрічей.