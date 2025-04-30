У Туреччині шведського журналіста засудили за "образу Ердогана"

Журналіста шведського видання Dagens ETC Йоакіма Медіна у Туреччині засудили до умовного покарання за звинуваченням в образі президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на SVT.

Суд визнав Медіна винним в образі Ердогана й засудив до 11 місяців умовного ув'язнення – тобто воно буде відбуватися тільки в разі засудження за інші злочини.

Адвокат журналіста Весель Ок сказав, що умовний вирок є хорошим результатом.

Нагадаємо, Медіну висунули звинувачення в образі Ердогана через журналістську статтю та фотографії в соціальних мережах з акції протесту 2023 року в Стокгольмі, де повісили ляльку, що зображала турецького президента.

Проти журналіста залишається ще одне звинувачення, пов'язане з нібито участю в терористичній організації "Робітнича партія Курдистану". Як докази наводяться журналістські статті та книга, яку він написав про цю організацію.

Розгляд другого обвинувачення може затягнутись на кілька місяців; протягом цього часу чоловік перебуватиме під вартою.

Медін був затриманий, коли прибув до Туреччини для висвітлення масових вуличних протестів, викликаних затриманням і ув'язненням опозиційного мера Стамбула Екрема Імамоглу – головного політичного суперника Ердогана.

Варто зазначити, що в Туреччині чотири телеканали покарали за висвітлення протестів, а журналіста ВВС видворили з країни.