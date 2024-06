Балтийские лидеры почтили жертв советской депортации, вспомнив войну РФ против Украины

Лидеры государств Балтии в день памяти жертв советской депортации в 1940-х годах в своих заявлениях об этих событиях вспомнили о российской агрессии против Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Премьер Эстонии Кая Каллас напомнила, что 14 июня 1941 года по решению советского режима в ссылку отправили 10 205 эстонцев – семей с детьми, большинство из которых не выжили.

On 14 June 1941, 10 205 Estonians, including infants and elders, were deported to Siberia by the Soviet regime.



Most of them died, only a few managed to return. But we remember them all.



Today, Russia uses deportations as a weapon against Ukraine.https://t.co/MShqKztnjF pic.twitter.com/gnVcLwkOvP

