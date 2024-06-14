Балтийские лидеры почтили жертв советской депортации, вспомнив войну РФ против Украины

Лидеры государств Балтии в день памяти жертв советской депортации в 1940-х годах в своих заявлениях об этих событиях вспомнили о российской агрессии против Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Премьер Эстонии Кая Каллас напомнила, что 14 июня 1941 года по решению советского режима в ссылку отправили 10 205 эстонцев – семей с детьми, большинство из которых не выжили.

On 14 June 1941, 10 205 Estonians, including infants and elders, were deported to Siberia by the Soviet regime.



Most of them died, only a few managed to return. But we remember them all.



Today, Russia uses deportations as a weapon against Ukraine.https://t.co/MShqKztnjF pic.twitter.com/gnVcLwkOvP Реклама: June 14, 2024

"Мы помним всех их. А теперь Россия использует депортации как оружие против Украины", – написала Каллас.

Семья самой Каи Каллас также оказалась в депортации – ее мать шестимесячным младенцем повезли в Сибирь вместе с мамой и бабушкой в вагоне для скота, там она прожила до 10-летнего возраста.

"Сегодня государства Балтии вспоминают жертв июньских депортаций. Тысячи невинных мужчин, женщин и детей были депортированы и убиты в 1941 году Сталиным и его приспешниками. Мы никогда не забудем преступления коммунистического режима", – написал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Президент Литвы Гитанас Науседа напомнил, что из Литвы советский режим депортировал в Сибирь более 130 тысяч человек.

#OTD we commemorate the victims of communist terror.



On June 14th, 1941, the Soviets began mass deportations in Lithuania. Over 130k people were forced out of their homes & taken to Siberia.



Today Russia continues the legacy of Soviet terror in Ukraine. It must be stopped. pic.twitter.com/RBvJVDkLH8 – Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) June 14, 2024

"Современная Россия продолжает традиции советского террора в Украине. Это нужно остановить", – подчеркнул он.

Напомним, по данным СМИ, Каллас является очень вероятным кандидатом на пост главного дипломата Евросоюза в новом составе Еврокомиссии, который сейчас занимает Жозеп Боррель.

В публичных комментариях она говорила, что рассмотрит такое предложение, если оно будет.