В Іспанії прокурори проігнорували застосування амністії до екслідера Каталонії

Іспанські прокурори, які ведуть справу проти лідерів каталонських сепаратистів, проігнорували наказ застосувати закон про амністію до підсудних, звинувачених у розкраданні коштів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Лідер каталонської партії Junts Карлес Пучдемон та четверо інших політиків досі перебувають під слідством у справах, пов'язаних з їхньою роллю у невдалій спробі відокремлення регіону в 2017 році, в яких їх звинувачують у ймовірному розкраданні державних коштів для проведення незаконного референдуму.

Прокурори Верховного суду, які ведуть справу Пучдемона, стверджують, що розтрата коштів не підпадає під дію закону про амністію попри те, що головний прокурор країни Альваро Гарсія Ортіс у п'ятницю наказав їм включити її до справи.

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Розбіжності полягають у різному тлумаченні того, чи мали підсудні на меті особисте збагачення під час скоєння розкрадання, в чому їх звинувачують прокурори, а це виводить Пучдемона та інших обвинувачених з-під дії закону про амністію.

Гарсія Ортіс скликав 38 найвищих прокурорів Іспанії на зустріч у вівторок, щоб обговорити це питання. За його словами, він вислухає їхні аргументи та вирішить, чи зберігати свою позицію, чи змінити її.

Прокурори повинні будуть підкоритися або взяти самовідвід і передати справу іншим.

Наприкінці травня нижня палата парламенту Іспанії остаточно прийняла суперечливий законопроєкт про амністію для каталонських сепаратистів.

Він набув чинності у вівторок, і тепер суди мають до двох місяців, щоб застосувати закон, який амністує сотні посадовців і активістів, причетних до спроб проголошення незалежності Каталонії з 2011 року.

Законопроєкт викликав масові протести протягом останніх кількох місяців, обуривши деяких суддів і консервативну опозицію, яка планує оскаржити його в судах.

Прем'єр-міністр Педро Санчес висунув пропозицію про амністію минулого року в обмін на підтримку в парламенті двох каталонських сепаратистських партій.

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