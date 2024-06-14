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Кейт Миддлтон впервые после обнаружения рака примет участие в публичном мероприятии

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Новости — Пятница, 14 июня 2024, 20:14 — Олег Павлюк

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон заявила, что впервые после обнаружения у нее рака примет участие в публичном мероприятии – церемонии по случаю дня рождения короля Чарльза III.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", она написала в X (Twitter).

Кейт сообщила, что ее лечение от рака продлится еще несколько месяцев.

"С нетерпением жду возможности посетить парад в честь дня рождения короля на этих выходных с семьей и надеюсь принять участие в нескольких общественных мероприятиях в течение лета, но также знаю, что опасность для меня еще не миновала", – отметила принцесса.

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Она также поблагодарила людей за слова поддержки и понимание ситуации, из-за которой несколько месяцев не показывалась на публике.

В марте принцесса Уэльская Кейт Миддлтон заявила, что находится на ранних стадиях лечения после того, как у нее обнаружили рак.

В феврале стало известно, что у 75-летнего короля Великобритании Чарльза III диагностировали рак. Он возобновил участие в публичных мероприятиях в конце апреля.

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Великобритания
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