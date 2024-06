Кейт Миддлтон впервые после обнаружения рака примет участие в публичном мероприятии

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон заявила, что впервые после обнаружения у нее рака примет участие в публичном мероприятии – церемонии по случаю дня рождения короля Чарльза III.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", она написала в X (Twitter).

Кейт сообщила, что ее лечение от рака продлится еще несколько месяцев.

"С нетерпением жду возможности посетить парад в честь дня рождения короля на этих выходных с семьей и надеюсь принять участие в нескольких общественных мероприятиях в течение лета, но также знаю, что опасность для меня еще не миновала", – отметила принцесса.

Она также поблагодарила людей за слова поддержки и понимание ситуации, из-за которой несколько месяцев не показывалась на публике.

