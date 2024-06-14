Президент Фінляндії: Ми надійно захищені від можливих загроз

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що його країна надійно захищена від можливих загроз на тлі загарбницької війни, яку РФ веде проти України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Yle.

За словами фінського лідера, наразі Гельсінкі перебувають у більш безпечному становищі, ніж за багато десятиліть.

Він вказав на три "замки", які забезпечують безпеку країни: "міцна оборона", членство в ЄС і НАТО, а також двосторонні партнерства, зокрема, з Великою Британією та США.

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"У нинішній ситуації в нас немає жодних проблем. Чому? Тому що протягом десятиліть наші керівники дбали про те, щоб кожен ризик був контрольованим у тій чи іншій формі", – додав Стубб.

Водночас міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен заявив, що в країні базуватиметься штаб сухопутних військ НАТО.

Перед цимстало відомо, що країни Балтійського регіону домовилися про створення "стіни дронів" для захисту своїх зовнішніх кордонів за допомогою безпілотних літальних апаратів.

Нагадаємо, перед цим на сайті уряду Росії помітили проєкт, що вказував на плани РФ в односторонньому порядку змінити морські кордони зі своїми сусідами у Балтійському морі. Після розголосу проєкт зник із сайту.

Прем'єр Фінляндії припустив, що Росія випробовує НАТО своїми діями.