Президент Финляндии: Мы надежно защищены от возможных угроз

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его страна надежно защищена от возможных угроз на фоне захватической войны, которую РФ ведет против Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Yle.

По словам финского лидера, Хельсинки находятся в более безопасном положении, чем ранее за многие десятилетия.

Он указал на три "замка", которые обеспечивают безопасность страны: "крепкая оборона", членство в ЕС и НАТО, а также двусторонние партнерства, в том числе, с Великобританией и США.

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"В нынешней ситуации у нас нет никаких проблем. Почему? Потому что на протяжении десятилетий наши руководители заботились о том, чтобы каждый риск был контролируемым в той или иной форме" – добавил Стубб.

В то же время, министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что в стране будет базироваться штаб сухопутных войск НАТО.

Ранее страны Балтийского региона договорились о создании "стены дронов" для защиты своих внешних границ с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, ранее на этой неделе на сайте правительства России заметили проект, указывающий на планы РФ в одностороннем порядке изменить морские границы со своими соседями в Балтийском море. После огласки проект исчез с сайта.

Премьер Финляндии предположил, что Россия испытывает НАТО своими действиями.