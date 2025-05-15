Ліберальний Дан випереджає ультраправого Сіміона в президентських перегонах у Румунії

Ліберальний кандидат у президенти Румунії Нікушор Дан випереджає кандидата від ультраправих Джордже Сіміона перед другим туром президентських виборів, що пройде 18 травня.

Як повідомляє G4Media, пише "Європейська правда", про це свідчить опитування від IRSOP.

Згідно з опитуванням, за ліберального кандидата готові проголосувати 52% респондентів, тоді як за Сіміона – 48%. Результати ґрунтуються на опитуванні серед осіб, які з високою ймовірністю візьмуть участь у голосуванні. Очікувана явка – понад 60%.

Крім того, 51% учасників опитування заявили, що віддають перевагу тандему Нікушор Дан – Іліє Боложан, у той час як 42% підтримують варіант президентства Сіміона з одіозним Келіном Джорджеску на посаді прем’єр-міністра.

Варто зазначити, що опитування не включає діаспору, де Сіміон у першому турі виборів мав суттєво вищі показники, ніж всередині Румунії.

Дослідження проводилося телефоном у період з 10 по 13 травня 2025 року серед 951 особи. Вибірка є репрезентативною для дорослого населення Румунії, з похибкою +/-3,2%.

IRSOP зазначає, що опитування є частиною публічної інформаційної ініціативи та повністю профінансоване самим інститутом, який діє як незалежна дослідницька установа з 1990 року.

Ще 13 травня писали, що Сіміон та Дан мають приблизно однакову підтримку перед другим туром президентських виборів – 48,2%.

Нагадаємо, у першому турі 4 травня перемогу здобув лідер ультраправих Джордже Сіміон, який набрав 40,94%, а ліберальний мер Бухареста Нікушор Дан – 20,99%.

9 травня десятки тисяч людей зібралися в Бухаресті та інших містах, вимагаючи дотримання проєвропейського курсу напередодні другого туру президентських виборів.

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