Рубіо: США готові підтримати "будь-який механізм" для миру в Україні

Держсекретар Марко Рубіо заявив, що США відкриті практично до "будь-якого механізму" для досягнення миру в Україні.

Про це він сказав перед початком неформальної зустрічі міністрів країн НАТО в Анталії в четвер, повідомляє "Європейська правда".

Рубіо відзначив, що в ці дні головна увага прикута до того, що відбувається для мирного врегулювання в Україні.



"Побачимо, що відбудеться в цьому плані протягом найближчих днів, але ми хочемо бачити прогрес у цьому напрямку, і будь-який механізм, який буде запропоновано, будь-який процес, який потрібно буде здійснити – ми готові бути конструктивними і допомагати всім, чим можемо, щоб покласти край конфлікту", – сказав держсекретар США.

Він додав, що військового "вирішення конфлікту" між Росією та Україною не існує.

"Ця війна закінчиться не військовим, а дипломатичним шляхом. І що швидше буде досягнуто згоди про припинення війни, то менше людей загине і то менше буде руйнувань. І в кінцевому результаті це є метою президента (Трампа)", – сказав Рубіо.

Нагадаємо, 14 травня лідер РФ Владімір Путін затвердив склад представників Росії для участі в переговорах з Україною в Стамбулі 15 травня, до якої сам не увійшов.

Після такого рішення Кремля президент США Дональд Трамп також не поїде до Туреччини, хоча раніше заявляв, що "розмірковує" про візит, якщо туди поїде й Путін.

А глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що якщо Путін відмовиться від переговорів у Туреччині, це стане останнім сигналом про небажання Росії закінчувати війну.