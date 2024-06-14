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СМИ узнали, какие наказания Грузии из-за закона об "иноагентах" обсуждают в ЕС

Новости — Пятница, 14 июня 2024, 21:39 — Олег Павлюк

Государства-члены Европейского Союза получили проект предложений относительно мер, которые ЕС может принять против Грузии из-за антизападного курса ее власти, в частности принятия противоречивого закона об "иноагентах".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

По информации Джозвяка, среди краткосрочных мер против Грузии, которые рассматривает ЕС, упоминаются приостановление финансирования и приостановление встреч на высоком уровне.

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"Если ситуация ухудшится", ЕС предлагает ввести индивидуальные санкции против грузинских чиновников, отменить визы для загранпаспортов, а также сократить военную помощь и поддержку.

В конце концов, по информации журналиста, в случае "значительного ухудшения" ситуации в Грузии Евросоюз может приостановить безвизовый режим и прекратить процесс интеграции Грузии в ЕС.

В понедельник 3 июня в Грузии завершилась процедура принятия широко раскритикованного закона "О прозрачности иностранного влияния", известного как закон об "иноагентах" или "российский закон" – документ подписал спикер парламента Шалва Папуашвили.

В Евросоюзе после окончательного принятия закона предупредили, что "рассматривают все варианты" реагирования на эти действия Тбилиси.

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Грузия санкции
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