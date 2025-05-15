ЗМІ: подальші кроки щодо перемовин з РФ ухвалять після зустрічі Зеленського з Ердоганом
Подальші кроки щодо перемовин у Туреччині з делегацією РФ ухвалять після того, як президент Володимир Зеленський проведе зустріч з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.
Про це "Суспільному" повідомило джерело, обізнане з ходом візиту українського президента до Туреччини, пише "Європейська правда".
"Подальші кроки щодо перемовин з російською делегацією будуть ухвалені після зустрічі Зеленського з Ердоганом", – повідомив співрозмовник "Суспільного".
Наразі Україна публічно не оголошувала свій склад делегації на переговорах з РФ.
Президент Зеленський раніше анонсував свою зустріч з Ердоганом у четвер в Анкарі.
14 травня лідер РФ Владімір Путін затвердив склад представників Росії для участі в переговорах з Україною в Стамбулі 15 травня, до якої сам не увійшов.
Російську делегацію очолить помічник очільника Росії Владімір Мединський.
Український президент Володимир Зеленський сказав, що готовий особисто говорити з правителем РФ в четвер у Стамбулі.
Президент США Дональд Трамп каже, що готовий прибути у Стамбул у п’ятницю для переговорів про російсько-українську війну.