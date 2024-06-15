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Шольц виправдовує гальмування Німеччиною нового пакета санкцій ЄС проти Росії

Новини — Субота, 15 червня 2024, 11:26 — Олег Павлюк

Німецький канцлер Олаф Шольц стверджує, що Німеччина не блокує новий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, а намагається зробити їх якомога ефективнішими.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю телеканалу ZDF.

Шольц заявив, що Німеччина "не блокує" ухвалення нових сакцій ЄС проти Росії, а "інтенсивно працює з усіма іншими над санкційними пакетами".

"Ми хочемо забезпечити, щоб це було зроблено якомога більш прагматично. Це те, що ми також робимо, консультуючись з німецькою економікою", – сказав він.

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Канцлер ФРН пояснив, що Євросоюз повинен ухвалити рішення для запобігання експорту підсанкційних товарів з інших країн до Росії, "але це має бути зроблено таким чином, щоб це було здійсненно, щоб це працювало".

Німеччина знову загальмувала новий пакет санкцій проти Росії

"Нам потрібно знайти хороше рішення. І як я вже казав, йдеться також про те, щоб поставити нашу економіку, яка дуже орієнтована на експорт, у таке становище, щоб вона могла експортувати товари, які точно нікуди більше не підуть", – підкреслив Шольц.

Напередодні країни Європейського Союзу через заперечення Німеччини не змогли узгодити черговий пакет санкцій проти Росії.

Берлін висловив стурбованість розширенням заходів, які змусили б компанії ЄС гарантувати, що їхні клієнти не зможуть потім продавати санкційні товари до Росії.

Також Німеччина спільно з Францією виступили проти заборони експорту авто елітного класу до Білорусі, яка стала "транзитним пунктом" для того, щоб російські олігархи могли продовжувати купувати їх всупереч санкціям.

Бельгійське головування в Раді ЄС прагнуло фіналізувати домовленість щодо санкційного пакета до саміту "Групи семи" в Італії, але так і не змогло цього зробити.

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