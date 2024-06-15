Шольц виправдовує гальмування Німеччиною нового пакета санкцій ЄС проти Росії

Німецький канцлер Олаф Шольц стверджує, що Німеччина не блокує новий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, а намагається зробити їх якомога ефективнішими.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю телеканалу ZDF.

Шольц заявив, що Німеччина "не блокує" ухвалення нових сакцій ЄС проти Росії, а "інтенсивно працює з усіма іншими над санкційними пакетами".

"Ми хочемо забезпечити, щоб це було зроблено якомога більш прагматично. Це те, що ми також робимо, консультуючись з німецькою економікою", – сказав він.

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Канцлер ФРН пояснив, що Євросоюз повинен ухвалити рішення для запобігання експорту підсанкційних товарів з інших країн до Росії, "але це має бути зроблено таким чином, щоб це було здійсненно, щоб це працювало".

"Нам потрібно знайти хороше рішення. І як я вже казав, йдеться також про те, щоб поставити нашу економіку, яка дуже орієнтована на експорт, у таке становище, щоб вона могла експортувати товари, які точно нікуди більше не підуть", – підкреслив Шольц.

Напередодні країни Європейського Союзу через заперечення Німеччини не змогли узгодити черговий пакет санкцій проти Росії.

Берлін висловив стурбованість розширенням заходів, які змусили б компанії ЄС гарантувати, що їхні клієнти не зможуть потім продавати санкційні товари до Росії.

Також Німеччина спільно з Францією виступили проти заборони експорту авто елітного класу до Білорусі, яка стала "транзитним пунктом" для того, щоб російські олігархи могли продовжувати купувати їх всупереч санкціям.

Бельгійське головування в Раді ЄС прагнуло фіналізувати домовленість щодо санкційного пакета до саміту "Групи семи" в Італії, але так і не змогло цього зробити.