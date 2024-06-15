Шольц оправдывает торможение Германией нового пакета санкций ЕС против России

Немецкий канцлер Олаф Шольц утверждает, что Германия не блокирует новый пакет санкций Европейского Союза против России, а пытается сделать их как можно более эффективными.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в интервью телеканалу ZDF.

Шольц заявил, что Германия "не блокирует" принятие новых сакций ЕС против России, а "интенсивно работает со всеми другими над санкционными пакетами".

"Мы хотим обеспечить, чтобы это было сделано как можно более прагматично. Это то, что мы также делаем, консультируясь с немецкой экономикой", – сказал он.

Реклама:

Канцлер ФРГ пояснил, что Евросоюз должен принять решение для предотвращения экспорта подсанкционных товаров из других стран в Россию, "но это должно быть сделано таким образом, чтобы это было осуществимо, чтобы это работало".

"Нам нужно найти хорошее решение. И как я уже говорил, речь идет также о том, чтобы поставить нашу экономику, которая очень ориентирована на экспорт, в такое положение, чтобы она могла экспортировать товары, которые точно никуда больше не пойдут", – подчеркнул Шольц.

Накануне страны Европейского Союза из-за возражений Германии не смогли согласовать очередной пакет санкций против России.

Берлин выразил обеспокоенность расширением мер, которые заставили бы компании ЕС гарантировать, что их клиенты не смогут потом продавать санкционные товары в Россию.

Также Германия совместно с Францией выступили против запрета экспорта авто элитного класса в Беларусь, которая стала "транзитным пунктом" для того, чтобы российские олигархи могли продолжать покупать их вопреки санкциям.

Бельгийское председательство в Совете ЕС стремилось финализировать договоренность по санкционному пакету до саммита "Группы семи" в Италии, но так и не смогло этого сделать.