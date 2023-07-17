США нададуть гуманітарної допомоги Україні на ще $500 млн

Очільниця Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер під час візиту до Києва в понеділок оголосить про виділення понад 500 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки".

Новий пакет гуманітарної допомоги Україні, яку надаватимуть через ООН та інші неурядові організації-партнери, буде скерований на підтримку внутрішньо переміщених осіб та всіх постраждалих від війни.

Передбачається, що кошти підуть на фінансування надзвичайної продовольчої допомоги, медичного обслуговування та питної води.

Під час поїздки в Україну Саманта Пауер, як очікується, зустрінеться з фермерами, працівниками енергетичної галузі та групами реагування на надзвичайні ситуації, а також відвідає партнерів USAID.

Після останнього оголошення загальний обсяг гуманітарної допомоги, наданої Штатами Україні з початку повномасштабної війни Росії, перевищить 2,6 мільярда доларів, з них 1,9 мільярда – за лінією USAID.

У середині червня, нагадаємо, Сполучені Штати оголосили про надання додаткових 205 мільйонів доларів для гуманітарної допомоги для українців, що постраждали від наслідків повномасштабного вторгнення Росії.

Раніше USAID також повідомило про допомогу, яку надало мешканцям Херсонської області, постраждалої від підтоплень внаслідок підриву Росією дамби Каховської гідроелектростанції.