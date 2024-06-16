Президент Литви: пропозиції замирення агресора не можна вважати "мирними планами"

Президент Литви Гітанас Науседа наголосив, що війна Росії проти України має завершитися справедливим миром з повагою до територіальної цілісності України, а "мирні плани", які передбачають поступки агресору, не можна вважати альтернативою.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у своєму виступі на другому дні Глобального саміту миру у Швейцарії.

"Наша спільна відповідальність – проявити повну солідарність з Україною… Мир в Україні можливий лише через повне відновлення територіальної цілісності України", – наголосив Гітанас Науседа.

Він наголосив, що Росія має припинити війну і безумовно вивести свої війська з України, а також міжнародна спільнота має подбати про забезпечення відповідальності за російські воєнні злочини та злочин агресії, зокрема через створення спеціального трибуналу.

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"Заклики до України здатися, піти на компроміси у питаннях суверенітету і територіальної цілісності, прийняти російські ультиматуми – це слугуватиме лише замиренням Росії і запрошенням продовжувати війну. Таку підтримку агресора важко назвати "альтернативними мирними планами", – заявив Гітанас Науседа.

Литовський президент додав, що міжнародна спільнота має подумати про те, як забезпечити справді надійний і сталий мир після завершення поточної "гарячої" фази війни.

"Ми усі маємо домовитися про механізм того, як стримувати Росію від нової агресії у майбутньому", – підкреслив Науседа.

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