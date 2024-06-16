Президент Литвы: предложения примирения агрессора нельзя считать альтернативными мирными планами

Президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул, что война России против Украины должна завершиться справедливым миром с уважением к территориальной целостности Украины, а "мирные планы", которые предусматривают уступки агрессору, нельзя считать альтернативой.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в своем выступлении на втором дне Глобального саммита мира в Швейцарии.

"Наша общая ответственность – проявить полную солидарность с Украиной... Мир в Украине возможен только через полное восстановление территориальной целостности Украины", – заявил Гитанас Науседа.

Он подчеркнул, что Россия должна прекратить войну и безусловно вывести свои войска из Украины, а также международное сообщество должно позаботиться об обеспечении ответственности за российские военные преступления и преступление агрессии, в частности через создание специального трибунала.

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"Призывы к Украине сдаться, пойти на компромиссы в вопросах суверенитета и территориальной целостности, принять российские ультиматумы – это будет служить лишь замириванием России и приглашением продолжать войну. Такую поддержку агрессора трудно назвать "альтернативными мирными планами", – заявил Гитанас Науседа.

Литовский президент добавил, что международное сообщество должно подумать о том, как обеспечить действительно надежный и устойчивый мир после завершения текущей горячей фазы войны.

"Мы все должны договориться о механизме того, как сдерживать Россию от новой агрессии в будущем", – подчеркнул Науседа.

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