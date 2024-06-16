На Кіпрі від теплового удару померли двоє осіб

Міністерство охорони здоров'я Кіпру повідомило, що дві літні особи померли від теплового удару після тижневої спеки з рекордними як для червня температурами.

Як пише "Європейська правда", про це повідомдяє AP.

За словами речника державного відомства охорони здоров'я, 84-річна жінка померла на наступний день після госпіталізації в п'ятницю. Про деталі першої смерті не інфомують.

За його словами, ще троє літніх пацієнтів перебувають у важкому стані.

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Температура в острівній країні-члені ЄС стрімко зростала весь тиждень, перевищуючи 40 градусів за Цельсієм.

Висока температура й сильний вітер також ускладнюють боротьбу з пожежами, зокрема в гірській місцевості на південний захід від столиці Нікосії, де вигоріло понад 3,2 квадратних кілометра лісу, що загрожує населеному пункту.

Минулого тижня 49 мешканців двох громад у місті Пафос евакуювали до готелів, оскільки лісова пожежа загрожувала їхнім будинкам, а авіація з Греції та Йорданії долучилася до гасіння пожежі.

Цього тижня Греція закрила найдавніші туристичні об'єкти в Афінах у четвер через екстремально високі температури.

Цього червня у Греції вже фіксували лісові пожежі, підвищену пожежну небезпеку оголошували ще у квітні.

Минулого року пожежі на острові Родос зірвали там туристичний сезон і змусили евакуйовуватись тисячі туристів, яким тепер пропонують приїхати відпочити безоплатно. Греція після того додатково підвищила готовність надзвичайних служб.