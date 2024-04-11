Греція запрошує у безкоштовну відпустку туристів, яким торік її зіпсували пожежі на Родосі

У Греції почала діяти виняткова урядова програма компенсації за зіпсовану відпустку для туристів, які влітку 2023 року обрали для відпочинку острів Родос і змушені були достроково повертатись додому через лісові пожежі.

Про це повідомляє The Guardian, пише "Європейська правда".

Уряд Греції одразу ж після пожеж пообіцяв запропонувати туристам компенсацію, і після місяців законодавчого оформлення цього рішення програма вже стала доступною для тисяч тих, кому довелось евакуюватися з місць відпочинку.

Такі туристи можуть подати заявку на ваучер вартістю до €500, щоб покрити витрати на розміщення у готелі протягом тижня. Сума буде залежати від того, скільки відпочивальники сплатили туристичному оператору за свою поїздку у 2023 році, та стосується лише розміщення у готелях. Бронювання житла через сервіси на зразок Airbnb під компенсацію не потрапило.

"Схема вже працює, як і обіцяв прем’єр-міністр… Це був дуже складний процес – думаю, тому що ми були першою країною у світі, яка зробила щось подібне", – прокоментував генеральний секретар Міністерства туризму Греції Мирон Флоуріс.

Перший етап видачі ваучерів буде діяти з цього тижня до 31 травня включно, наступний – з 1 жовтня до 15 листопада.

На Родосі кажуть, що інтерес висловили вже 5000 людей.

Нагадаємо, у липні 2023 року на грецькому острові Родос через масштабні пожежі довелося евакуювати близько 20 тисяч місцевих мешканців і туристів. На острові оголошували надзвичайний стан.

Лише протягом однієї доби 29 липня у Греції одночасно гасили понад 50 лісових пожеж.