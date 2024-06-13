Греція закрила ще більше туристичних об'єктів через тривалу спеку

Греція закрила найдавніші туристичні об'єкти в Афінах у четвер через екстремально високі температури.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Крім Акрополя, розташованого на скелястому пагорбі з краєвидом на столицю, інші прилеглі туристичні об'єкти також були закриті у четвер вдень через температуру до 43 градусів за Цельсієм.

Багато початкових шкіл і дитячих садків по всій країні були закриті, щоб захистити учнів від спеки, що, як очікують, спаде в суботу.

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Пожежники, які загасили кілька лісових пожеж у середу, залишаються у стані підвищеної готовності, оскільки очікують на сильний вітер в кількох частинах країни.

Напередодні Греція обмежила допуск туристів до Акрополя та скасувала заняття у школах через екстремально високі температури.

Цього червня у Греції вже фіксували лісові пожежі, підвищену пожежну небезпеку оголошували ще у квітні.

Минулого року пожежі на острові Родос зірвали там туристичний сезон і змусили евакуйовуватись тисячі туристів, яким тепер пропонують приїхати відпочити безоплатно. Греція після того додатково підвищила готовність надзвичайних служб.