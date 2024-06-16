На Кипре от теплового удара умерли два человека

Министерство здравоохранения Кипра сообщило, что два пожилых человека умерли от теплового удара после недельной жары с рекордными как для июня температурами.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

По словам представителя государственного ведомства здравоохранения, 84-летняя женщина умерла на следующий день после госпитализации в пятницу. О деталях первой смерти не сообщается.

По его словам, еще трое пожилых пациентов находятся в тяжелом состоянии.

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Температура в островной стране-члене ЕС стремительно росла всю неделю, превышая 40 градусов по Цельсию.

Высокая температура и сильный ветер также затрудняют борьбу с пожарами, в частности в горной местности к юго-западу от столицы Никосии, где выгорело более 3,2 квадратных километра леса, что угрожает населенному пункту.

На прошлой неделе 49 жителей двух общин в городе Пафос эвакуировали в гостиницы, поскольку лесной пожар угрожал их домам, а авиация из Греции и Иордании присоединилась к тушению пожара.

На этой неделе Греция закрыла древнейшие туристические объекты в Афинах в четверг из-за экстремально высоких температур.

В этом июне в Греции уже фиксировали лесные пожары, повышенную пожарную опасность объявляли еще в апреле.

В прошлом году пожары на острове Родос сорвали там туристический сезон и заставили эвакуироваться тысячи туристов, которым теперь предлагают приехать отдохнуть бесплатно. Греция после того дополнительно повысила готовность чрезвычайных служб.