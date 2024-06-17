Взрыв на полигоне в Чехии: пострадали девять военных

В результате взрыва на чешском военном полигоне в районе города Либава на востоке страны пострадали девять военнослужащих.

Как пишет "Европейская правда", об этом агентству AFP сообщил Адам Фритчер – представитель больницы города Оломоуц, куда доставили раненых.

По словам Фритчера, двух чешских солдат с ранениями средней тяжести доставили на вертолете в университетскую больницу в Оломоуце.

"Шестеро были перевезены в военный госпиталь в Оломоуце машинами скорой помощи, а одному оказали помощь на месте", – добавил он.

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В Либаве чешская армия обучает украинских солдат с конца 2022 года, но пресс-секретарь военной полиции Чехии Екатерина Млынкова уточнила AFP, что раненые "не были иностранцами".

Чешская полиция ранее в понедельник сообщила о несчастном случае со взрывом боеприпаса на одном из военных полигонов.

Напомним, в мае в Латвии во время военных учений погиб военнослужащий. А в Швеции на учениях НАТО во время прыжка с парашютом пострадали 11 военных.