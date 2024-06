В Украину прибыла спикер Сейма Литвы

В Украину с официальным визитом 18 июня прибыла спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен.

Об этом сообщила вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк, сообщает "Европейская правда".

Кондратюк встретила Чмилите-Нильсен на киевском вокзале.

"Это важный визит для развития межпарламентского сотрудничества и свидетельство поддержки украинско-литовских отношений", – отметила Кондратюк на своей Facebook-странице.

"Рада вернуться в Киев, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Сейма Литвы победе Украины и ее пути к европейской и евроатлантической интеграции", – написала литовский спикер в соцсети Х (Twitter).

Delighted to return to #Kyiv to reaffirm the unwavering support of the @LRSeimas for #Ukraine's victory and its journey towards European and Euro-Atlantic integration. Thank you @Ole_Kondratiuk for the very warm welcome.

Together we stand strong! 🇱🇹🤝🇺🇦 pic.twitter.com/O5efVd52mw