В Украину прибыла спикер Сейма Литвы

В Украину с официальным визитом 18 июня прибыла спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен.

Об этом сообщила вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк, сообщает "Европейская правда".

Кондратюк встретила Чмилите-Нильсен на киевском вокзале.

"Это важный визит для развития межпарламентского сотрудничества и свидетельство поддержки украинско-литовских отношений", – отметила Кондратюк на своей Facebook-странице.

Реклама:

"Рада вернуться в Киев, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Сейма Литвы победе Украины и ее пути к европейской и евроатлантической интеграции", – написала литовский спикер в соцсети Х (Twitter).

Delighted to return to #Kyiv to reaffirm the unwavering support of the @LRSeimas for #Ukraine's victory and its journey towards European and Euro-Atlantic integration. Thank you @Ole_Kondratiuk for the very warm welcome.

Together we stand strong! 🇱🇹🤝🇺🇦 pic.twitter.com/O5efVd52mw – Viktorija Cmilyte-Nielsen (@VCmilyte) June 18, 2024

Напомним, в конце мая правительство Литвы одобрило выделение 13,5 млн евро на приобретение радаров воздушного наблюдения, которые будут переданы для коалиции по поиску средств противовоздушной обороны Украины, которую возглавляет Германия.

В том же месяце стало известно, что Литва передаст Украине шесть радарных систем AMBER-1800 с радиусом действия около 350 километров.