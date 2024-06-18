Білий дім: Для вступу в НАТО Україна має виграти війну

В адміністрації президента США заявили, що Україна має виграти війну, яку проти неї веде Росія, щоб вступити в Північноатлантичний альянс.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Він нагадав слова президента США Джо Байдена про те, що НАТО – це майбутнє України, яка має зробити багато речей, щоб приєднатись до Альянсу, що мали зробити всі його країни-члени.

"НАТО та Сполучені Штати говорили, що спочатку Україна має виграти цю війну (щоб вступити в НАТО), і ми робимо все можливе, щоб вона це зробила", – зазначив Кірбі.

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Представник Білого дому також вказав, що у будь-якому разі після завершення війни в України залишиться протяжний кордон із РФ та "загроза безпеці для українського народу".

"Саме тому президент (Байден) на зустрічі G7 підписав двосторонню угоду про безпеку... щоб упродовж тривалого часу військово-оборонний комплекс України зміг мати все необхідне для самооборони. І це включає допомогу з боку США", – вказав Кірбі.

Він також додав, що Вашингтон працюватиме з Києвом на кожному кроці, щоб домогтися вступу України в НАТО.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що саміт НАТО у Вашингтоні в липні повинен забезпечити прокладання "мосту" до членства України в Альянсі.

Посол США при НАТО Джуліан Сміт заявила, що на зустрічі лідерів Північноатлантичного альянсу у Вашингтоні будуть важливі зміни формулювань щодо перспективи членства України у НАТО.

Вона повідомила, що в НАТО дійшли згоди про необхідність дати політичний сигнал щодо наближення України до Альянсу і що цей сигнал стане частиною загального пакета допомоги Україні.

В уряді України заявили, що у рішенні саміту НАТО буде конкретна позиція щодо незворотності членства України.