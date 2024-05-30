Стефанішина: У рішенні саміту НАТО буде конкретна позиція щодо незворотності членства України

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина розповіла про очікування Києва від зустрічі лідерів Північноатлантичного альянсу у Вашингтоні в липні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона заявила в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Вона відповіла на питання щодо спекуляції в ЗМІ про те, що Україну просять не вимагати запрошення до НАТО цього року.

"Є запевнення від союзників, зокрема, Сполучених Штатів і інших країн, які безпосередньо відіграють ключову роль в підготовці саміту стосовно того, що в рішеннях саміту буде конкретна позиція щодо членства України в НАТО, щодо його незворотності й стосовно дорожньої карти такого членства", – зазначила Стефанішина.

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За її словами, Київ окремо наголошує, що саміт у Вашингтоні має стати площадкою для ухвалення стратегічних рішень щодо протиповітряної оборони України, і відбуваються відповідні консультації на двосторонньому рівні.

"Ми якраз тестуємо Альянс на предмет того, чи спроможний НАТО скоординувати ці зусилля, щоб закрити українське небо чи через двосторонні рішення чи через більш комплексні рішення", – вказала урядовиця.

Напередодні посол США при НАТО Джуліан Сміт заявила, що на зустрічі лідерів Північноатлантичного альянсу у Вашингтоні будуть важливі зміни формулювань щодо перспективи членства України у НАТО.

Вона повідомила, що в НАТО дійшли згоди про необхідність дати політичний сигнал щодо наближення України до Альянсу і що цей сигнал стане частиною загального пакета допомоги Україні.

У вівторок Стефанішина на зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі обговорила потенційні рішення вашингтонського саміту, які гарантуватимуть незворотність членства України в Альянсі.

Вона також взяла участь у засіданні Ради Україна-НАТО, що відбулось у вівторок в Брюсселі.