Rheinmetall пообіцяла Україні новий танк ППО Frankenstein

Німецький оборонний концерн Rheinmetall заявив, що поставить Україні новий танк протиповітряної оборони (ППО) Frankenstein, що призначений для збиття ракет і дронів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Telegraph.

Компанія оголосила, що встановить свою найсучаснішу зенітну систему Skyranger на корпуси танків Leopard 1, що дозволить створити нову зброю для посилення обороноздатності України.

"Є ще багато танків Leopard 1, на шасі яких ми могли б встановити Skyranger з автоматичною гарматою калібру 35 мм", – сказав інтерв'ю Bild керівник відділу наземних систем Rheinmetall Бйорн Бернхард.

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Компанія лише нещодавно розробила систему Skyranger, яка має складні датчики зі 360-градусним оглядом поля бою, що здатні протидіяти роям безпілотників.

Ремонтуючи машини в Україні, компанія сподівається скоротити час, необхідний для повернення танків на фронт.

"Ми плануємо працювати в Україні в довгостроковій перспективі. Ми не просто постачаємо обладнання – ми показуємо, що будемо тут постійно та підтримуватимемо Україну", – зазначив Бернхард.

Нещодавно в Україні розпочав роботу перший цех з ремонту і виробництва бронетехніки в рамках створеного спільного підприємства "Української оборонної промисловості" і світового оборонного гіганта Rheinmetall.

Німецько-українське ТОВ "RHEINMETALL UDI" було зареєстровано 18 жовтня 2023 року в Україні.

У Rheinmetall раніше розкрили, що підприємство буде базуватися у Києві і займатиметься сервісом і технічним обслуговуванням, а також збиранням, виробництвом і розробкою військових транспортних засобів.