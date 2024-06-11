В Україні запрацював цех Rheinmetall з ремонту і виробництва бронетехніки 

В Україні розпочав роботу перший цех з ремонту і виробництва бронетехніки в рамках створеного спільного підприємства "Української оборонної промисловості" і світового оборонного гіганта Rheinmetall.

Про це повідомило Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, пише "Європейська правда".

Головне призначення нового майданчика – ремонт і виробництво військової техніки німецьких зразків.

Це пришвидшить відновлення бойових машин і повернення їх на передову, а згодом дозволить виробляти нову техніку для Сил безпеки та оборони України силами українських зброярів.

Реклама:

На спільному виробничому майданчику працюють українські фахівці, а технічний нагляд здійснюють представники німецького партнера.

Німецько-українське ТОВ "RHEINMETALL UDI" було зареєстровано 18 жовтня 2023 року в Україні.

У Rheinmetall раніше розкрили, що підприємство буде базуватися у Києві і займатиметься сервісом і технічним обслуговуванням, а також збиранням, виробництвом і розробкою військових транспортних засобів.