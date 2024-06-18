У Польщі на навчаннях серйозно постраждав військовий із сил ППО

Під час навчань на півночі Польщі серйозно постраждав один військовослужбовець, оператор зенітної установки.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Інцидент стався ще у понеділок 17 червня під час навчань в районі населеного пункту Зеґже-Поморське.

Постраждав військовий-оператор установки у складі комплексу ППО із 8-го Кошалінського зенітного полку – його травмувало рухомим радаром машини.

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Wypadek w trakcie szkolenia.

17 czerwca koło południa, w czasie szkolenia na placu ćwiczeń 8 Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego w Zegrzu Pomorskim doszło do wypadku z udziałem żołnierza 8 pułku w trakcie pracy bojowej na zestawie przeciwlotniczym. pic.twitter.com/NL7jfR2mp7 – 12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana (@12Dywizja) June 17, 2024

Військового швидко забрали до шпиталю медичним гелікоптером. Обставини інциденту з’ясовує військова поліція.

У Чехії 17 червня внаслідок інциденту на полігоні загинув один військовий, всього постраждали 9 осіб. Чеська влада переконана, що йдеться про трагічну випадковість, а не диверсію.

У травні в Латвії під час військових навчань загинув військовослужбовець; у Швеції на навчаннях НАТО під час стрибка з парашутом постраждали 11 військових.