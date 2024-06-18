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У Польщі на навчаннях серйозно постраждав військовий із сил ППО

Новини — Вівторок, 18 червня 2024, 13:51 — Марія Ємець

Під час навчань на півночі Польщі серйозно постраждав один військовослужбовець, оператор зенітної установки. 

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Інцидент стався ще у понеділок 17 червня під час навчань в районі населеного пункту Зеґже-Поморське. 

Постраждав військовий-оператор установки у складі комплексу ППО із 8-го Кошалінського зенітного полку – його травмувало рухомим радаром машини. 

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Військового швидко забрали до шпиталю медичним гелікоптером. Обставини інциденту з’ясовує військова поліція. 

У Чехії 17 червня внаслідок інциденту на полігоні загинув один військовий, всього постраждали 9 осіб. Чеська влада переконана, що йдеться про трагічну випадковість, а не диверсію. 

У травні в Латвії під час військових навчань загинув військовослужбовець; у Швеції на навчаннях НАТО під час стрибка з парашутом постраждали 11 військових

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