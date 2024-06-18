В Польше на учениях серьезно пострадал военный из сил ПВО

Во время учений на севере Польши серьезно пострадал один военнослужащий, оператор зенитной установки.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел еще в понедельник 17 июня во время учений в районе населенного пункта Зегже-Поморское.

Пострадал военный-оператор установки в составе комплекса ПВО с 8-го Кошалинского зенитного полка – его травмировало подвижным радаром машины.

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Wypadek w trakcie szkolenia.

17 czerwca koło południa, w czasie szkolenia na placu ćwiczeń 8 Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego w Zegrzu Pomorskim doszło do wypadku z udziałem żołnierza 8 pułku w trakcie pracy bojowej na zestawie przeciwlotniczym. pic.twitter.com/NL7jfR2mp7 – 12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana (@12Dywizja) June 17, 2024

Военного быстро забрали в госпиталь медицинским вертолетом. Обстоятельства инцидента выясняет военная полиция.

В Чехии 17 июня в результате инцидента на полигоне погиб один военный, всего пострадали 9 человек. Чешские власти убеждены, что речь идет о трагической случайности, а не диверсии.

В мае в Латвии во время военных учений погиб военнослужащий; в Швеции на учениях НАТО во время прыжка с парашютом пострадали 11 военных.