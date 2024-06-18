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В Польше на учениях серьезно пострадал военный из сил ПВО

Новости — Вторник, 18 июня 2024, 13:51 — Мария Емец

Во время учений на севере Польши серьезно пострадал один военнослужащий, оператор зенитной установки.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел еще в понедельник 17 июня во время учений в районе населенного пункта Зегже-Поморское.

Пострадал военный-оператор установки в составе комплекса ПВО с 8-го Кошалинского зенитного полка – его травмировало подвижным радаром машины. 

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Военного быстро забрали в госпиталь медицинским вертолетом. Обстоятельства инцидента выясняет военная полиция.

В Чехии 17 июня в результате инцидента на полигоне погиб один военный, всего пострадали 9 человек. Чешские власти убеждены, что речь идет о трагической случайности, а не диверсии.

В мае в Латвии во время военных учений погиб военнослужащий; в Швеции на учениях НАТО во время прыжка с парашютом пострадали 11 военных.

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