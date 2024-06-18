Німеччина, Данія та Угорщина домовилися спільно закупити системи ППО Skyranger

Німеччина, Данія та Угорщина у вівторок, 18 червня, підписали листа про наміри щодо спільної закупівлі систем протиповітряної оборони Skyranger.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Міністерство оборони Німеччини.

Підписання відбулось у Парижі. Системи ППО будуть закуплені у межах проєкту спільної європейської протиповітряної оборони "Небесний щит".

Як зазначили в німецькому Міноборони, система може бути інтегрована, наприклад, у машини Boxer.

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"Вона вважається наріжним каменем армійської протиповітряної оборони", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у травні уряд Німеччини обережно відреагував на ініціативу Греції та Польщі зі створення нової європейської системи протиповітряної оборони (ППО) на чолі з ЄС.

Перед цим повідомляли, що прем'єри Греції Кіріакос Міцотакіс та Польщі Дональд Туск звернулися до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн з проханням очолити ініціативу зі створення спільного щита протиповітряної оборони (ППО), який би фінансувався коштом ЄС.

Фон дер Ляєн підтвердила цю пропозицію від прем'єрів обох країн, коли знову закликала до створення спільних оборонних проєктів.