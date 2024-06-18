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Опитування: У Польщі погіршується ставлення до українських біженців

Новини — Вівторок, 18 червня 2024, 19:55 — Олег Павлюк

Громадяни Польщі через понад два роки з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну менш прихильно ставляться до українських біженців в усіх сферах, за винятком згоди приймати українських дітей до польських шкіл.

Про це свідчить дослідження Варшавського університету та Економіко-гуманітарної академії у Варшаві, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Rzeczpospolita.

Згідно з дослідженням, лише 31% респондентів вважає, що Польща повинна обов'язково допомогти Україні (у січні 2023 року так вважали 62%), а "радше допомогти" – 43%. Група поляків, які виступають проти допомоги, збільшилася до 19%.

72% польських респондентів вважають, що, попри війну з Росією, Польща повинна насамперед дбати про власні інтереси (протилежної думки дотримуються загалом 15%) – це стосується, в основному, експорту продовольства.

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Ставлення українців до Польщі та США істотно погіршилося

За два роки вдвічі зросла кількість респондентів, які тепер вважають, що Польща не повинна надавати додаткової підтримки Україні. Найбільше поляки підтримують матеріальну допомогу – тобто їжу та одяг, але кількість її прихильників зменшилася з 79% до 62%.

Лише 7% польських респондентів дуже позитивно оцінюють відносини Польщі з президентом Володимиром Зеленським, а 18% – категорично негативно.

Наразі лише 17% поляків згодні прийняти біженців з України з можливістю розселення (понад рік тому так вважали 37%). 61% хочуть, щоб вони повернулися до України після війни.

Більшість поляків (95%) також вважають, що Польща має скорочувати виплати допомоги українським біженцям.

Інше опитування виявило, що найбільше симпатії в жителів Польщі викликають американці та італійці, натомість найбільше вони не люблять росіян, білорусів і ромів.

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Польща Опитування
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