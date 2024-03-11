Опитування: Поляки найкраще ставляться до американців, а до українців – як до німців

Найбільше симпатії в жителів Польщі викликають американці та італійці, натомість найбільше вони не люблять росіян, білорусів і ромів.

Про це свідчить останнє опитування польського Центру дослідження громадської думки (CBOS), пише "Європейська правда" з посиланням на РАР.

В опитуванні, яке відбулось 11-21 січня, CBOS запитував респондентів про їхнє ставлення до різних націй; респонденти могли висловити симпатію, байдужість або огиду.

Найбільше заяв про позитивне ставлення поляків отримали американці, які користуються симпатією 65% респондентів. На другому місці опинилися італійці (63%), далі – чехи (61%) та словаки (60%), англійці (55%) і литовці (51%).

Решта націй, які були включені в опитування, користуються симпатією менше 50% опитаних жителів Польщі.

Що стосується українців, то до них симпатію задекларували 40% респондентів, байдужість – 26%, неприязнь – 30%. Решта 4% не змогли визначити чіткого ставлення. Приблизно таке ж ставлення поляки висловили до німців (40% симпатії, 31% неприязні, 24% байдужості).

Найменше симпатії в респондентів викликали білоруси (24%), роми (22%) та росіяни (8%), причому рівень неприязні до останніх став найбільшим з-поміж інших націй – 76%.

Зазначимо, що в опитуванні за грудень 2023 року Польща виявилась лідером симпатій громадян України з-поміж сусідніх держав за винятком Росії, а найбільш негативно українці відгукувались про Білорусь.