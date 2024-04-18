Ставлення українців до Польщі та США істотно погіршилося

Українці стали значно гірше ставитися до Сполучених Штатів та Польщі порівняно з минулим роком.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, яке проводила соціологічна служба Центру Разумкова з 21 до 27 березня та яке було презентоване на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у четвер, передає "Європейська правда".

Згідно з опитуванням, до США ставляться позитивно 80% респондентів, 12,9% – негативно, що становить різницю 67,1. До Польщі позитивно ставляться 58,4% опитаних, 32,1% – негативно (різниця – 26,3).

Таким чином, порівняно з минулим роком ставлення до США суттєво погіршилося. Якщо в серпні 2023 року показник різниці позитивного та негативного ставлення становив 84,1, то в січні 2024-го – 78,2, а в березні – 67,1.

Більш суттєвим виявилося падіння показника різниці позитивного й негативного ставлення до Польщі: у березні 2023 року він становив 91,8, у серпні – 89,7, водночас у січні 2024 року – 75, в березні – 26,3.

При цьому, як свідчать результати опитування, найкраще українці ставляться до Канади (93,2%), Латвії (93,1%) та Великої Британії (92,3%).

Згідно з дослідженням, слідом за ними йдуть Литва (91,9%), Франція (91,6%), Естонія (91,4%), Німеччина (90,3%), Чехія (89,1%) та Нідерланди (87,5%).

В опитуванні взяли участь 2020 респондентів віком від 18 років, які проживають на підконтрольних уряду України територіях, і де не ведуться бойові дії.

Раніше повідомляли, що найбільше симпатії в жителів Польщі викликають американці та італійці, натомість найбільше вони не люблять росіян, білорусів і ромів.

Що стосується українців, то до них симпатію задекларували 40% респондентів, байдужість – 26%, неприязнь – 30%. Решта 4% не змогли визначити чіткого ставлення. Приблизно таке ж ставлення поляки висловили до німців (40% симпатії, 31% неприязні, 24% байдужості).

Зазначимо, що в опитуванні за грудень 2023 року Польща виявилась лідером симпатій громадян України з-поміж сусідніх держав, за винятком Росії, а найбільш негативно українці відгукувались про Білорусь.