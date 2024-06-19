Ексвагнерівець, який утік із РФ у Норвегію, отримав строк за побиття подруги й напад на бармена

Екскомандира ПВК "Вагнер" Андрєя Медведєва, який раніше втік із РФ до Норвегії та просив про притулок, засудили до 120 днів тюремного ув'язнення.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Barents Observer.

Медведєв отримав покарання за побиття своєї подруги та напад на бармена, який відмовився продати йому зайву порцію алкоголю. Ці злочини він скоїв восени 2023 року.

Засуджений був сильно п'яний, коли відпочивав у пабі в місті Ставерн. Після того, як йому відмовили в продажу нових порцій алкоголю, він схопив бармена за сорочку й жбурнув в обличчя монети з чашки.

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У вироку йдеться, що Медведєв також вимагав повернути йому ніж, який він раніше показував у тому ж барі, де залишив "на зберігання".

Тієї ж ночі він побив свою дівчину з ревнощів до літнього таксиста, який їх віз, і розлютився, що вона говорила телефоном із подругою. Лікарі діагностували в неї гематоми, укуси та дрібні крововиливи в оці.

У вересні 2023 року норвезька поліція затримала екскомандира ПВК "Вагнер" Андрєя Медведєва при спробі нелегального перетину кордону з Росією.

Втеча Медведєва з РФ до Норвегії в середині зими 2023 року потрапила на перші шпальти світових ЗМІ. Найманцю вдалося проникнути в прикордонну зону на Кольському півострові, що ретельно охороняється, а потім переправитися до Норвегії.

Медведєв побоювався за своє життя і попросив притулку в Норвегії. Він був свідком тортур і вбивств, скоєних групою Вагнера в Україні, і швидко підтвердив, що готовий свідчити в суді проти свого колишнього боса Євгенія Пригожина. Бойовик також говорив, що не планує повертатися до Росії. Він також зізнався, що боїться, що його відправлять в Україну.

Водночас перед цим він заявляв, що хоче повернутися в РФ, навіть якщо це може становити ризик для його життя.