Глава Пентагона прокомментировал возможность войны с Китаем

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что война с Китаем не является ни неизбежной, ни неизбежной, несмотря на быструю эскалацию напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как пишет "Европейская правда", об этом глава Пентагона сказал на оборонном форуме Shangri-La в Сингапуре, его цитирует AP.

Остин отметил важность возобновления диалога между ним и его китайским коллегой во избежание "просчетов и недоразумений".

"По моему мнению, война или столкновение с Китаем не является ни неизбежной, ни неизбежной. Лидеры великих держав должны продолжать работать вместе, чтобы убедиться, что мы делаем все возможное, чтобы уменьшить возможности для просчетов и недоразумений", – сказал он.

Реклама:

Комментарии Остина прозвучали на следующий день после его более чем часовой встречи в кулуарах с министром обороны Китая Дун Цзюнем, первой личной встречи между высшими должностными лицами оборонного ведомства со времени разрыва контактов между американскими и китайскими военными в 2022 году.

Отказавшись детализировать детали их разговора, Остин сказал, что самым важным является то, что они снова разговаривают.

"Пока мы разговариваем, мы можем определить те вопросы, которые вызывают беспокойство, и мы хотим убедиться, что мы установили предохранители, чтобы не было ложных представлений и просчетов ... которые могут выйти из-под контроля", – сказал он.

По его словам, "вы можете делать такие вещи, только если вы говорите".

Ранее глава Индо-Тихоокеанского командования США Джон Аквилино заявил, что Китай быстро становится более агрессивным в своей риторике и действиях в Азии.

В марте Аквилино заявлял, что Китай наращивает свой военный и ядерный арсенал и будет готов к вторжению на Тайвань до 2027 года.

По данным СМИ, глава Китая Си Цзиньпин заявил президенту США Джо Байдену во время их саммита в Сан-Франциско, что Пекин воссоединит Тайвань с материковым Китаем, но когда это произойдет – еще не определено.