Головна опозиційна партія Німеччини зазнала кібератаки
У Німеччині опозиційна партія Християнсько-демократичний союз (ХДС) стала жертвою кібератаки за тиждень до проведення виборів у Європейський парламент.
Про це повідомляє dpa з посиланням на дані МВС Німеччини, пише "Європейська правда".
Міністерство не надало додаткової інформації про масштаби і характер атаки.
Як зазначено, інцидент розслідується службою внутрішньої безпеки Німеччини – Управлінням із захисту конституції.
"Однак характер атаки вказує на дуже професійного виконавця", – сказав речник МВС.
За словами джерел, близьких до уряду, інцидент сприймається дуже серйозно.
Раніше керівник агентства Євросоюзу з питань мережевої та інформаційної безпеки Юхан Лепасаар заявив, що кількість кібератак 2024 року подвоїлася. За його словами, за багатьма з них стоїть Росія.
Раніше Рада ЄС закликала відповідні органи Євросоюзу та країн-членів активізувати усі наявні інструменти, щоб не допустити іноземного втручання у вибори.