Головна опозиційна партія Німеччини зазнала кібератаки

У Німеччині опозиційна партія Християнсько-демократичний союз (ХДС) стала жертвою кібератаки за тиждень до проведення виборів у Європейський парламент.

Про це повідомляє dpa з посиланням на дані МВС Німеччини, пише "Європейська правда".

Міністерство не надало додаткової інформації про масштаби і характер атаки.

Як зазначено, інцидент розслідується службою внутрішньої безпеки Німеччини – Управлінням із захисту конституції.

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"Однак характер атаки вказує на дуже професійного виконавця", – сказав речник МВС.

За словами джерел, близьких до уряду, інцидент сприймається дуже серйозно.

Раніше керівник агентства Євросоюзу з питань мережевої та інформаційної безпеки Юхан Лепасаар заявив, що кількість кібератак 2024 року подвоїлася. За його словами, за багатьма з них стоїть Росія.

Раніше Рада ЄС закликала відповідні органи Євросоюзу та країн-членів активізувати усі наявні інструменти, щоб не допустити іноземного втручання у вибори.