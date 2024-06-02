Главная оппозиционная партия Германии подверглась кибератаке

В Германии оппозиционная партия Христианско-демократический союз (ХДС) стала жертвой кибератаки за неделю до проведения выборов в Европейский парламент.

Об этом сообщает dpa со ссылкой на данные МВД Германии, пишет "Европейская правда".

Министерство не предоставило дополнительной информации о масштабах и характере атаки.

Как указано, инцидент расследуется службой внутренней безопасности Германии – Управлением по защите конституции.

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"Однако характер атаки указывает на очень профессионального исполнителя", – сказал представитель МВД.

По словам источников, близких к правительству, инцидент воспринимается очень серьезно.

Ранее руководитель агентства Евросоюза по вопросам сетевой и информационной безопасности Юхан Лепасаар заявил, что количество кибератак в 2024 году удвоилось. По его словами, за многими из них стоит Россия.

Кроме того, Совет ЕС призвал соответствующие органы Евросоюза и стран-членов активизировать все имеющиеся инструменты, чтобы не допустить иностранного вмешательства в выборы.