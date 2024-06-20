У Венеції у жінки конфіскують майно на 200 тисяч євро, ймовірно, "зароблені" обкраданням туристів

У Венеції триває розслідування проти жінки, підозрюваної у багаторічних крадіжках у перехожих, яка, ймовірно, у такий спосіб накопичила близько 200 тисяч євро.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

Підозрювана привернула увагу правоохоронних органів після того, як придбала земельну ділянку і нерухомість на кошти незрозумілого походження загальною сумою близько 200 тисяч євро.

За результатами розслідування підозрюють, що грошові накопичення жінка здобула завдяки серії крадіжок, починаючи з 2017 року.

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Слідчі встановили, що жінка здійснила щонайменш 17 "професійних крадіжок" у перехожих різних цінностей та дорогих годинників, застосовуючи прийоми відволікання уваги або "приобіймання".

Її також підозрюють у серії крадіжок у комерційних закладах.

Для жінки обрали запобіжний нагляд у вигляді спеціального нагляду терміном на півтора року та конфіскації придбаного майна.

Як відомо, Венеція є одним з найпопулярніших туристичних місць у Європі та світі, останніми роками венеційці вважають це великою проблемою, а не перевагою.

З цієї весни Венеція експериментально запровадила платний в'їзд до міста для одноденних туристів. Також у місті набули чинності нові правила, що забороняють використання гучномовців та обмежують розмір туристичних груп до 25 осіб.