В Венеции у женщины конфискуют имущество на 200 тысяч евро, вероятно, "заработанных" кражами у туристов

В Венеции продолжается расследование против женщины, подозреваемой в многолетних кражах у прохожих; вероятно, таким образом она накопила около 200 тысяч евро.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

Подозреваемая привлекла внимание правоохранительных органов после того, как приобрела земельный участок и недвижимость на средства непонятного происхождения на общую сумму около 200 тысяч евро.

По результатам расследования подозревают, что денежные накопления женщина получила благодаря серии краж, начиная с 2017 года.

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Следователи установили, что женщина совершила не менее 17 "профессиональных краж" у туристов различных ценностей и дорогих часов, применяя приемы отвлечения внимания или приобнимая их.

Ее также подозревают в серии краж в коммерческих заведениях.

Для женщины избрали меру пресечения в виде специального надзора сроком на полтора года и конфискации приобретенного имущества.

Как известно, Венеция является одним из самых популярных туристических мест в Европе и мире, и в последние годы венецианцы считают это большой проблемой, а не преимуществом.

С этой весны Венеция экспериментально ввела платный въезд в город для однодневных туристов. Также в городе вступили в силу новые правила, запрещающие использование громкоговорителей и ограничивающие размер туристических групп до 25 человек.