Reuters: Байден заборонить продаж програм російської "Лабораторії Касперського" в США

Адміністрація Джо Байдена має намір оголосити про заборону продажу антивірусного програмного забезпечення російської "Лабораторії Касперського" у Сполучених Штатах через тісні зв’язки компанії з Кремлем.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters із посиланням на джерело.

США вирішили запровадити санкції проти "Лабораторії Касперського" через тісні зв'язки компанії з російським урядом, які визнали критичним ризиком.

Серед іншого, доступ російського програмного забезпечення до комп'ютерних систем у США може дозволити йому викрадати конфіденційну інформацію, встановлювати шкідливі застосунки або затримувати критичні оновлення.

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Санкції проти "Лабораторії Касперського" будуть запроваджені на основі заходу, запровадженого адміністрацією Дональда Трампа для блокування китайських додатків, а також шляхом внесення компанії в "чорний список" Міністерства торгівлі США.

Очікується, що про ці кроки оголосять до кінця четверга. Вони мабуть набути чинності через 100 днів – 29 вересня, щоб дати компаніям у США час на пошук альтернатив. А новий бізнес "Касперського" в США буде заблокований через 30 днів після оголошення обмежень.

Згідно з інформацією самої "Лабораторії Касперського", компанія працює в штаті Массачусетс і у 2022 році отримала дохід у розмірі 752 мільйони доларів від понад 220 тисяч корпоративних клієнтів у близько 200 країнах світу.

США заборонили використання продукції "Лабораторії Касперського" в держустановах ще у 2017 році.

Після цього західні спецслужби знаходили докази того, що російська сторона краде дані з використанням антивірусу Касперського.