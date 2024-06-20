Reuters: Байден запретит продажу программ российской "Лаборатории Касперского" в США
Администрация Джо Байдена намерена объявить о запрете продажи антивирусного программного обеспечения российской "Лаборатории Касперского" в Соединенных Штатах из-за тесных связей компании с Кремлем.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.
США решили ввести санкции против "Лаборатории Касперского" из-за тесных связей компании с российским правительством, которые признали критическим риском.
Среди прочего, доступ российского программного обеспечения к компьютерным системам в США может позволить ему похищать конфиденциальную информацию, устанавливать вредоносные приложения или задерживать критические обновления.
Санкции против "Лаборатории Касперского" будут введены на основе меры, введенной администрацией Дональда Трампа для блокировки китайских приложений, а также путем внесения компании в "черный список" Министерства торговли США.
Ожидается, что об этих шагах объявят до конца четверга. Они видимо вступить в силу через 100 дней – 29 сентября, чтобы дать компаниям в США время на поиск альтернатив. А новый бизнес "Касперского" в США будет заблокирован через 30 дней после объявления ограничений.
Согласно информации самой "Лаборатории Касперского", компания работает в штате Массачусетс и в 2022 году получила доход в размере 752 миллиона долларов от более 220 тысяч корпоративных клиентов в около 200 странах мира.
США запретили использование продукции "Лаборатории Касперского" в госучреждениях еще в 2017 году.
После этого западные спецслужбы находили доказательства того, что российская сторона ворует данные с использованием антивируса Касперского.