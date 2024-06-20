Reuters: Байден запретит продажу программ российской "Лаборатории Касперского" в США

Администрация Джо Байдена намерена объявить о запрете продажи антивирусного программного обеспечения российской "Лаборатории Касперского" в Соединенных Штатах из-за тесных связей компании с Кремлем.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

США решили ввести санкции против "Лаборатории Касперского" из-за тесных связей компании с российским правительством, которые признали критическим риском.

Среди прочего, доступ российского программного обеспечения к компьютерным системам в США может позволить ему похищать конфиденциальную информацию, устанавливать вредоносные приложения или задерживать критические обновления.

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Санкции против "Лаборатории Касперского" будут введены на основе меры, введенной администрацией Дональда Трампа для блокировки китайских приложений, а также путем внесения компании в "черный список" Министерства торговли США.

Ожидается, что об этих шагах объявят до конца четверга. Они видимо вступить в силу через 100 дней – 29 сентября, чтобы дать компаниям в США время на поиск альтернатив. А новый бизнес "Касперского" в США будет заблокирован через 30 дней после объявления ограничений.

Согласно информации самой "Лаборатории Касперского", компания работает в штате Массачусетс и в 2022 году получила доход в размере 752 миллиона долларов от более 220 тысяч корпоративных клиентов в около 200 странах мира.

США запретили использование продукции "Лаборатории Касперского" в госучреждениях еще в 2017 году.

После этого западные спецслужбы находили доказательства того, что российская сторона ворует данные с использованием антивируса Касперского.